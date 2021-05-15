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15 мая 2021, 22:07

Площадь пожара в Екатеринбурге на Учителей увеличилась до 2000 "квадратов"

Пожар в Екатеринбурге на Учителей

Чёрные клубы дыма видны за много километров от места возгорания. Фото: читатели "ОГ"

В Екатеринбурге горят пилорама и садовые дома на ул. Учителей. Для защиты гаражных боксов пожарные с помощью бензореза вскрывают ворота гаражей. Площадь пожара достигла 2000 кв. м.

К месту пожара стягиваются дополнительные силы. Чёрные клубы дыма видны за много километров от места возгорания.

"В связи с высокой температурой и плотным задымлением пожарные работают в дыхательных аппаратах. Существует угроза распространения на коллективные сады, административные здания и газовую котельную. Тушение пожара осложняется плотной застройкой и быстрым распространением огня. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развернут штаб пожаротушения", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 15 мая в 19:49

Областная газета Свердловской области

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