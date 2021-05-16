Под Екатеринбургом полыхают 13 садовых домов

На данный момент под Екатеринбургом горят 13 садовых домов и надворные постройки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В СНТ "Луч" произошёл крупный пожар. Огонь охватил садовые дома на общей площади 1400 кв. м.

На данный момент под Екатеринбургом горят 13 садовых домов и надворные постройки. В тушении пожара задействованы 56 спасателей и 18 единиц спецтехники. На месте развёрнут штаб пожаротушения.

"МЧС России наращивает группировку сил и средств на месте пожара в СНТ "Луч". Из-за установившейся сухой и жаркой погоды, а также благодаря порывистому ветру и плотной застройке площадь пожара увеличилась до 1400 м. кв. Для подачи воды проложено две магистральные линии от пожарного водоема протяженностью 1 километр", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, что прошлым вечером екатеринбургские спасатели тушили крупный пожар на ул. Учителей. На площади 2500 кв. м. там сгорели 16 надворных построек, 2 гаража и пилорама.