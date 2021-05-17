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Общество / Происшествия
17 мая 2021, 10:47

В свердловском селе эвакуировали жильцов двух домов из-за крупного пожара

пожар

Угроза распространения огня на жилые дома ликвидирована. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сегодня утром в селе Логиново Белоярского городского округа произошёл пожар. На площади 1 000 квадратных метров полыхали надворные постройки.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 8:27. К месту происшествия на восьми спецмашинах выехали 18 спасателей.

В целях безопасности из двух близлежащих двухэтажных жилых домов были эвакуированы 14 человек. Шесть из них выведены из зданий огнеборцами. 

Угроза распространения огня на жилые дома ликвидирована. В 09:42 пожар был локализован, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, накануне под Екатеринбургом горели 13 садовых домов.

Областная газета Свердловской области

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