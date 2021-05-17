В свердловском селе эвакуировали жильцов двух домов из-за крупного пожара

Угроза распространения огня на жилые дома ликвидирована. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сегодня утром в селе Логиново Белоярского городского округа произошёл пожар. На площади 1 000 квадратных метров полыхали надворные постройки.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 8:27. К месту происшествия на восьми спецмашинах выехали 18 спасателей.

В целях безопасности из двух близлежащих двухэтажных жилых домов были эвакуированы 14 человек. Шесть из них выведены из зданий огнеборцами.

Угроза распространения огня на жилые дома ликвидирована. В 09:42 пожар был локализован, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, накануне под Екатеринбургом горели 13 садовых домов.