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Общество / Происшествия
17 мая 2021, 12:59

В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на трёх человек

парк

Изначально в СМИ появилась информация, что вооружённый нападал на прохожих. Однако в силовых ведоствах уточнили, что конфликт произошёл между мужчинами на почве распития спиртного. Фото: Павел Ворожцов

В парке Екатеринбурга у железножорожного вокзала мужчина с ножом нападал на людей. По предварительным данным, погибли трое человек. В СКР и МВД рассказали первые подробности инцидента.

Установлено, что между мужчинами произошёл конфликт на почве распития спиртного в сквере им. Джавахарлала Неру. Вооружённый ножом также пытался напасть на прибывшего полицейского. В результате сотрудники МВД начали стрелять. Нападавший был ранен и госпитализирован.

"Предупредительный выстрел в воздух пыл вооружённого гражданина не охладил, после чего был произведён ещё один выстрел в направлении агрессивного мужчины. Сыщики уголовного розыска устанавливают личности погибших, опрашивают очевидцев. Хочу отметить, что содействие сотрудникам полиции в задержании нападавшего оказал наряд из трёх военнослужащих ЦВО из подразделения военной бригады радиоэлектронной борьбы, которые патрулировали вверенную территорию", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

К военнослужащим ЦВО, патрулировавшим территорию, обратились граждане. Один из военнослужащих вызвал полицию и заблокировал вход в парк, двое других помогли полицейским задержать нападавшего. Очевидцы сообщают об оцеплении места происшествия. В парк прибыли машины скорой помощи и силовиков.

"На месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, сотрудники отдела криминалистики СКР по Свердловской области. Работу следственной группы на месте координирует заместитель руководителя регионального следственного управления СКР", - сообщили в СУ СКР по региону.

Областная газета Свердловской области

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