В Екатеринбурге горят три деревянных дома на Орловской

Огнеборцы принимают все меры для локализации пожара. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге горят три частных жилых дома на ул. Орловская. Быстрому распространению огня способствуют жаркая погода, порывистый ветер и плотная застройка.

Сообщение о возгорании дома на Орловскоой, 35 поступило в диспечерскую в 13:38. Уже через 6 минут на место прибыли первые спасатли.

"В ходе разведки было установлено, что горят три частных деревянных жилых дома. Огнеборцы принимают все меры для локализации пожара. Информации о пострадавших не поступало", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На улице Орловская на Уралмаше расположен частный сектор.