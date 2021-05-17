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17 мая 2021, 14:37

В Екатеринбурге горят три деревянных дома на Орловской

Пожарная машина едет по улице

Огнеборцы принимают все меры для локализации пожара. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге горят три частных жилых дома на ул. Орловская. Быстрому распространению огня способствуют жаркая погода, порывистый ветер и плотная застройка.

Сообщение о возгорании дома на Орловскоой, 35 поступило в диспечерскую в 13:38. Уже через 6 минут на место прибыли первые спасатли.

"В ходе разведки было установлено, что горят три частных деревянных жилых дома. Огнеборцы принимают все меры для локализации пожара. Информации о пострадавших не поступало", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На улице Орловская на Уралмаше расположен частный сектор.

Фото: 2 Gis

В Екатеринбурге в последние жаркие дни почти каждый день случаются крупные пожары. Накануне екатеринбургские спасатели тушили 13 садовых домов в СНТ "Луч". Вечером в субботу крупный пожар произошёл на ул. Учителей. На площади 2 500 кв. м. там сгорели 16 надворных построек, 2 гаража и пилорама. В пятницу горела крыша восьмиэтажки на Шейнкмана.

Областная газета Свердловской области

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