В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после нападения на людей в сквере

Сначала очевидцы предположили, что злоумышленник совершил убийство незнакомых ему людей, однако позднее в СКР пояснили, что нападение произошло на троих мужчин после конфликта на почве распития спиртного. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Установлена личность мужчины, который 17 мая напал с ножом на нескольких людей в сквере им. Джавахарлала Неру, в районе железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Следоватли возбудили уголовное дело по двум статьям.

Речь идёт о п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Подозреваемым в совершении преступлений является 34-летний житель села Ерзовское Туринского района, официально не трудоустроенный и не судимый.

По версии следствия, он, будучи вооружённым ножом, напал на людей, а потом предпринял попытку посягательства на жизнь полицейского. Сначала очевидцы предположили, что злоумышленник совершил убийство незнакомых ему людей, однако позднее в СКР пояснили, что нападение произошло на троих мужчин после конфликта на почве распития спиртного. Задерживали подозреваемого с участием военнослужащих ЦВО и с применением табельного оружия.

"Нападавший с ножевым ранением находится в больнице №23, ему сделали операцию. Имеется ли у него огнестрельное ранение - уточняется. Установлена личность также одного из погибших. Им оказался житель Октябрьского района Пермского края — гражданин Бархутдинов, 1987 года рождения. Орудие преступления - колюще-режущий предмет найден на месте происшествия и приобщён к материалам дела. Там же найдено и несколько гильз калибра 9 мм от оружия сотрудника полиции", - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас устанавливаются личности ещё двух погибшихв сквере. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе для определения точных причин смерти трёх граждан.