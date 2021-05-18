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18 мая 2021, 11:21

В Екатеринбурге эвакуировали учеников и сотрудников из двух школ

Школа

Занятия были прерваны в школах №1 и №72. Фото: Алексей Кунилов

Утром 18 мая были прерваны занятия в двух школах Екатеринбурга. Причиной тому стали анонимные письма с угрозами минирования, которые пришли на электронную почту образовательных учреждений.

Как рассказали «Областной газете» в департаменте образования администрации Екатеринбурга, после поступления угроз ученики и персонал были эвакуированы. В школах работают компетентные органы. Они проводят проверку сообщения и ищут подозрительные предметы.

В департаменте мэрии также отметили, что школа № 80 находится на реконструкции. Ученики этого общеобразовательного учреждения проходят обучение на базе школы № 72. В итоге дети и сотрудники этой организации также были эвакуированы. В департаменте также уточнили, что занятия в начальных классах школы №1 сегодня, 18 мая, были полностью отменены.

Как писала «Областная газета», 16 марта были эвакуированы ученики и сотрудники школы № 28 Екатеринбурга. Причиной также стало сообщение о «минировании» образовательного заведения. Предыдущие лжеминирования были 1523 января и 20 февраля.

Областная газета Свердловской области

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