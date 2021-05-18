Четыре человека пострадали в ДТП с лосем на свердловской трассе

Пострадали четыре человека. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сегодня ночью на 15-м км автодороги Белоярский – Асбест произошло ДТП. 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124, возвращаясь из Екатеринбурга в Асбест, сбил лося.

В результате аварии пострадали четыре человека – сам водитель и три пассажира. Они все доставлены в больницу, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Также известно, что животное погибло.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели замеры, опросили очевидцев, составили все необходимые процессуальные документы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Свердловчанам стоит помнить о выходе крупных животных на дороги региона. Во избежание наездов необходимо двигаться со скоростью, не превышающей максимально разрешённую. Также автолюбителям рекомендуют обращать внимание на дорожные знаки "Дикие животные", которые устанавливаются в соответствующих местах.

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