Темы дня

Общество / Происшествия
18 мая 2021, 15:40

Четыре человека пострадали в ДТП с лосем на свердловской трассе

ДТП с лосем

Пострадали четыре человека. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сегодня ночью на 15-м км автодороги Белоярский – Асбест произошло ДТП. 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124, возвращаясь из Екатеринбурга в Асбест, сбил лося.

В результате аварии пострадали четыре человека – сам водитель и три пассажира. Они все доставлены в больницу, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Также известно, что животное погибло.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели замеры, опросили очевидцев, составили все необходимые процессуальные документы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Свердловчанам стоит помнить о выходе крупных животных на дороги региона. Во избежание наездов необходимо двигаться со скоростью, не превышающей максимально разрешённую. Также автолюбителям рекомендуют обращать внимание на дорожные знаки "Дикие животные", которые устанавливаются в соответствующих местах.

Читайте также:

В Свердловской области в ДТП с лосем пострадала женщина.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.05.2021, 16:06 / Политика
Новым прокурором Свердловской области станет Борис Крылов
18.05.2021, 15:40 / Общество
Четыре человека пострадали в ДТП с лосем на свердловской трассе
18.05.2021, 15:27 / Общество
Госдума приняла закон о беззаявительном назначении пенсий по инвалидности
18.05.2021, 15:11 / Культура
«Запрещённые барабанщики» исполнят хиты в стиле латино на Ural Music Night
18.05.2021, 14:52 / Общество
В Свердловской области запустили горячую линию по клещам