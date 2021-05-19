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Общество / Происшествия
19 мая 2021, 11:30

В Екатеринбурге пожар унёс жизни двух дачников

  Анна Митчина
Кастрюльки и пепелище

МЧС просят дачников не пренебрегать правилами пожарной безопасности. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге произошёл пожар в СНТ "Визовец-5". На пепелище обнаружили двух погибших.

По данным МЧС, пожар произошёл 18 мая на площади 212 квадратных метров. Горели три дачных дома и надворные постройки.

Сейчас СКР по Свердловской области устанавливает обстоятельства происшествия. Источник возгорания определит пожарно-техническая судебная экспертиза. Причину смерти этих людей установит судмедэкспертиза. Следователи опрашивают соседей и осматривают место происшествия.

Напомним, 16 мая произошло ещё два крупных пожара - в СНТ "Луч" и "Горноспасатель". В первом пожаре сгорело 13 домов, во втором - 16 строений частично повреждены огнём, ещё 8 сгорели полностью. В четырёх из них люди жили на постоянной основе, другого жилья у них нет. Администрация Орджоникидзевского и Кировского районов Екатеринбурга пообещала разместить погорельцев во временном жилье. По данным МВД, к пожару в СНТ "Луч" на Чусовском тракте могли быть причастны дети.

Напомним, что в Свердловской области продолжает действовать противопожарный режим. Сжигать любой мусор на территории дачных участков категорически запрещено до конца мая. МЧС по Свердловской области напоминает, что на участках дачникам необходимо иметь огнетушитель и бочку с водой для самостоятельной ликвидации пожара на начальной стадии. В самих домах рекомендуют установить автономный пожарный извещатель.

Областная газета Свердловской области

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