Уральские таможенники выявили партию контрафактной посуды на 8,2 миллиона рублей

Весь товар изъяли сотрудники полиции. Фото: пресс-служба УТУ.

Уральские таможенники выявили наборы контрафактной посуды на общую сумму 8,2 млн рублей. Всего они обнаружили 670 единиц продукции с незаконно нанесенным товарным знаком.

Грузовик с контрафактом таможенники остановили вблизи российско-казахстанского участка государственной границы в Троицком районе Челябинской области. На посуду и столовые принадлежности был незаконно нанесён товарный знак «Zepter». В пресс-службе Уральского таможенного управления «Областной газете» рассказали, что фальсифицированная продукция предназначалась для реализации на территории Уральского федерального округа, в том числе в Свердловской области.

Контрафактный груз прибыл из Казахстана, но установить страну его происхождения не удалось. По предварительной оценке, ущерб правообладателям торговой марки составил 8,2 млн рублей.

По словам начальника пресс-службы Уральского таможенного управления Виталия Шабанова, контрафактную продукцию изъяли сотрудники полиции. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ («Незаконное использование чужого товарного знака»)», – рассказал он.

Отметим, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Как писала «Областная газета», в начале апреля в одном из магазинов Екатеринбурга таможенники пресекли реализацию контрафактной одежды и обуви товарных знаков «Adidas» и «Nike». В торговой точке они обнаружили 2 тысячи единиц такого товара. Несколькими днями ранее до уральской столицы не доехала партия немаркированной и контрафактной одежды. Большегруз, перевозивший товары общей стоимостью 25 млн рублей, был остановлен на российско-казахстанской границе.