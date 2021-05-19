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19 мая 2021, 13:16

Количество ДТП с детьми в Екатеринбурге выросло в два раза

  Анна Митчина
Мальчик несётся на самокате

За первые четыре месяца 2021 года произошло 4 ДТП с детьми на самокатах. Фото: Алексей Кунилов

За первые четыре месяца 2021 года произошло 41 ДТП с участием ребёнка. Это на 51,9% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом на пресс-конференции рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу Вадим Буйдалин. В авариях пострадали 47 детей. Это на 51,6% выше, чем в 2020 году. Тогда в ДТП был ранен 31 ребёнок. За период с января по апрель включительно в авариях погиб 1 ребёнок. 

Происшествия в основном происходили из-за того, что дети переходили дорогу в неположенном месте,а также неправильно осуществляли выход из-за транспорта или из-за других препятствий. Вадим Буйдалин подчеркнул, что значительное количество ДТП произошло во дворах, поэтому он обратился к родителям с просьбой тщательнее следить за детьми, когда они отпускают их на прогулку. 

За этот период зафиксировали 4 происшествия с детьми на самокатах.

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Областная газета Свердловской области

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