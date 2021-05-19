В километре от свердловского посёлка действует лесной пожар

В Свердловской области в районе посёлка Полевой вблизи Челябинского тракта действует природный пожар. Его площадь составляет 0,5 гектара.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар бушует в километре от ближайшего населённого пункта. Угрозы жилому сектору нет.
С помощью ранцевых огнетушителей сотрудники МЧС и "Авиалесохраны" тушат огонь. Спасатели также прокладывают минерализованную полосу для быстрой локализации пожара. Всего на месте работают 12 человек и четыре единицы спецтехники.
Ранее "Областная газета" сообщала, что свердловские спасатели помогут тушить лесные пожары в Тюменской области. Сейчас в соседнем регионе действуют 64 очага природных пожаров.