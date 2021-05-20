В Первоуральске грузовик смял девять машин

По показаниям водителя, его ослепило солнце и он потерял управление. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Первоуральске на улице Ленина грузовик протаранил девять машин. Пострадала одна женщина.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, пострадавшие стояли на светофоре, когда в них въехал грузовик MAN. По предварительным данным, водителя ослепило солнце, из-за чего он потерял контроль над управлением.

"Автомобили получили механические повреждения. Один из участников ДТП - женщина - пассажир автомобиля Renault доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказал начальник пресс-службы Валерий Горелых.

Личность водителя уже установлена. Это мужчина 1987 года рождения, прописанный в Туринском районе. Сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, на прошлой неделе грузовики тоже становились участниками ДТП. Так, авария произошла на железнодорожном переезде в Богдановиче. Автомобиль протаранил будку смотрителя. Водитель получил закрытый перелом правой берцовой кости, ушиб мягких тканей и ссадину лба. Смотритель не пострадал.