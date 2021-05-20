Подозреваемый в тройном убийстве в сквере Екатеринбурга скончался в больнице

Подозреваемый находился в крайне тяжёлом состоянии двое суток. Фото: Галина Соловьёва

Подозреваемый в нападении на нескольких человек в сквере Екатеринбурга скончался в больнице. Причину его гибели установит экспертиза.

Ранее в СКР и МВД сообщали, что подозреваемому сделали операцию в больнице №23. Мужчина умер 19 мая. «Причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Расследование ранее возбужденного уголовного дела продолжается, сотрудниками СКР выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий», - сообщили «Областной газете» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники уголовного розыска установили личности всех троих мужчин, скончавшихся в результате разборки 17 мая. Выяснилось, что двое из них ранее были судимы.

«Подозреваемый в их гибели был задержан на месте происшествия полицейскими и всё это время после операции находился под охраной МВД в больнице в крайне тяжёлом состоянии. Все погибшие являются местными жителями», - уточнил Валерий Горелых.

Как писала «Областная газета», 17 мая мужчина с ножом напал на людей в сквере им. Джавахарлала Неру, в районе железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Подозреваемым в совершении преступлений является 34-летний житель села Ерзовское Туринского района, официально не трудоустроенный и не судимый.

По версии следствия, он вооружился ножом и напал на людей, а потом попытался посягнуть на жизнь полицейского. Сначала очевидцы предположили, что злоумышленник убил незнакомцев, однако позднее в СКР пояснили, что он напал на троих мужчин после конфликта на почве распития спиртного. Его задержали с участием военнослужащих ЦВО и с применением табельного оружия.