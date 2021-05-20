Свердловчанин, уходя от преследования, насмерть сбил дорожного рабочего

В отношении лихача сотрудниками полиции составлено пять административных материалов. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге автомобиль Volkswagen Golf въехал в грузовик. Пытаясь скрыться с места ДТП, водитель легковушки насмерть сбил дорожного рабочего.

Инцидент произошёл минувшей ночью. Ставшие свидетелями столкновения двух машин сотрудники ГИБДД начали преследование. На неоднократные требования инспекторов об остановке водитель не реагировал и продолжал движение на большой скорости.

Двигаясь по Егоршинскому подходу со стороны улицы Малышева в сторону дублёра Сибирского тракта автомобиль наехал на 21-летнего дорожного рабочего, который шёл по обочине в попутном направлении. От полученных травм молодой человек скончался. А лихач продолжил движение.

Уже на трассе Екатеринбург – Тюмень к преследованию подключились ещё три экипажа ДПС. На 28 км указанной автодороги с помощью табельного оружия Volkswagen был остановлен.

Водителем транспортного средства оказался 22-летний мужчина. Ранее он 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ. В этот раз он управлял машиной без водительского удостоверения. При этом в салоне автомобиля находились три человека.

В отношении водителя сотрудниками полиции составлено пять административных материалов:

по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ – "Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке";

по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ – "Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика";

по ч. 1 ст. 12.13 КоАП РФ – "Нарушение правил проезда перекрестков";

по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ – "Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства";

по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ – "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

На месте аварии произведены замеры и составлены процессуальные документы. Проводится расследование, информирует отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

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