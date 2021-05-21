В Каменске-Уральском в пользу пострадавших при пожаре в школе учениц взыскано 50 тысяч

Одной из учениц суд назначил компенсацию в 40 тысяч рублей, другой - 10 тысяч рублей. Фото: Александр Зайцев

Прокуратура Каменска-Уральского добилась взыскания компенсации морального вреда двум ученицам, пострадавшим при пожаре в средней общеобразовательной школе №7. Общая сумма компенсации составила 50 тысяч рублей.

Пожар в образовательном учреждении случился 2 февраля. После этого прокуратура города проверила исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Установлено, что пожар случился в раздевалке для старших классов в 12:20. Его площадь составила 1 квадратный метр. С огнём справился персонал школы до прибытия пожарных.

В результате инцидента помощь медиков понадобилась двоим ученицам 2005 и 2007 годов рождения. Младшей поставили диагноз термический ожог II-III степени обоих бёдер площадью 2%, старшей - токсическое действие окиси средней степени тяжести. Девушкам потребовалось лечение.

Прокурор города обратился в Красногорский районный суд Каменска-Уральского с исками к СОШ № 7 о взыскании компенсации морального вреда ученицам. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд согласился с доводами прокурора, взыскал со школы в пользу младшей из учениц компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей, а в пользу старшей – 10 тысяч рублей. Решения суда в законную силу не вступили.

Как писала «Областная газета», после пожара, в отношении и.о. директора школы было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.5.57 КоАП РФ («Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций»). Суд оштрафовал и.о. директора на 10 тысяч рублей.

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