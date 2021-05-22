В Свердловской области на "диком" пляже утонул 15-летний подросток

На сегодняшний день в Свердловской области нет освидетельствованных пляжей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

15-летний свердловчанин утонул, купаясь в непредназначенном для для этого месте. Инцидент произошёл в Каменском городском округе на Тычкинском пруду.

При купании на "диком" пляже, без присмотра взрослых, подросток нырнул и больше не вынырнул. Об этом по номеру "112" сообщили очевидцы. На место прибыли спасатели-водолазы Каменска-Уральского, которые подняли на поверхность тело погибшего.

ГУ МЧС России по Свердловской области напоминает, что купаться можно только на освидетельствованных пляжах, где проверено дно и организовано дежурство спасателей. Сейчас таких мест на территории Среднего Урала нет.

"Купание на необорудованных пляжах опасно для жизни. Резкое изменение температуры при входе в воду может вызвать судороги и даже сердечный приступ, что неминуемо приведёт к беде. Усугубить ситуацию может употребление алкоголя", – говорится в сообщении.

Вот как эту трагедию "Областной газете" прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых: "Погибший школьник имел серьёзное заболевание, которое могло повлиять на исход в момент погружения под воду при резком перепаде температур воздуха и воды". Также известно, что на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних подросток не состоял, воспитывался в не полной семье – матерью.

Добавим, 5 мая сообщалось о шести трагедиях на свердловских водоёмах.