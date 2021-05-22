В Екатеринбурге BMW X7 насмерть сбил пешехода

По факту смертельного ДТП проводится расследование. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Сегодня ночью на одной из центральных улиц Екатеринбурга произошло ДТП. В результате аварии скончался 24-летний пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте.

Предварительно установлено, что в 1:10 ночи 47-летний водитель автомобиля BMW X7, двигаясь по улице Малышева, допустил наезд на пешехода. По словам автолюбителя, молодой человек выскочил на дорогу неожиданно, экстренное торможение не помогло избежать столкновения.

Результаты медосвидетельствования показали, что водитель был трезв. Его водительский стаж составляет 26 лет. За это время мужчина 24 раза привлекался к административной ответственности, информирует отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД произведены замеры и составлены процессуальные документы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.

Добавим, накануне вечером в столице Урала произошла ещё одна авария с пешеходом. На Степана Разина, 107 Volkswagen Polo наехал на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП ребёнок госпитализирован в ДГКБ № 9 с предварительным диагнозом ушибленная рана лица, перелом скуловой кости слева, СГМ.

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