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Общество / Происшествия
23 мая 2021, 10:27

В Китае во время забега по горной местности погибло более 20 человек

Гора

Марафон проходил в высокогорном ландшафтном парке "Хуанхэ шилинь". Фото: Алексей Кунилов.

Ультрамарафон по труднодоступной местности в северо-западной провинции Ганьсу в Китае был приостановлен из-за внезапно начавшегося урагана и града. В ходе забега погиб по меньшей мере 21 человек.

По данным издания Global Times, на которое ссылается ТАСС, марафон проходил в высокогорном ландшафтном парке "Хуанхэ шилинь". 172 участника должны были преодолеть 100-километровую дистанцию по труднодоступной и малонаселённой местности.

Непогода настигла спортсменов на участке от 20 до 31 км трассы. В парке начался ураган с дождём, переходящим в град, а температура воздуха резко упала.

После этого организаторы ультрамарафона приняли решение остановить мероприятие. Власти провинции организовали поисковую операцию с участием более 700 представителей экстренных служб. Спасатели обнаружили 151 спортсмена, 8 из которых получили ранения, и тела 21 погибших.

Областная газета Свердловской области

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В Китае во время забега по горной местности погибло более 20 человек