Спасатели прекратили поиски екатеринбуржца, пропавшего в горах Абхазии

Туриста Владимира Ульянова найти не удалось. Фото: сайт МЧС Абхазии.

Сотрудники МЧС завершили поиски 64-летнего екатеринбуржца, который потерялся в горах Абхазии. Поисковая операция не дала никаких результатов.

Об этом говорится в сообщении на сайте МЧС Абхазии.

"Спасатели МЧС Абхазии вместе с инструктором Анной Гилёвой достигли места предполагаемого нахождения туриста Владимира Ульянова на перевале Химса, а затем отработали обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью. Однако поиски, которые велись с 12 мая, не дали никаких результатов", - говорится на сайте.

Напомним, поиски туристов, среди которых члены клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга, начались 12 мая. Группу искали в районе СухумГЭС. Туристы сообщили спасателям, что они пытаются самостоятельно спуститься, однако один из них этого сделать не может.