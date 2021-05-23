Под Екатеринбургом квадроцикл врезался в дерево — водитель погиб

Мужчина-пассажир госпитализирован с переломом позвоночника. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сегодня в посёлке Верхнее Дуброво произошло ДТП. 32-летний водитель квадроцикла не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате аварии водитель (проживал в Екатеринбурге) от полученных травм скончался на месте. 29-летний мужчина-пассажир (житель Каменска-Уральского) был госпитализирован с переломом позвоночника, информирует Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель не имел права управления. Кроме того, транспортное средство не было зарегистрировано в установленном законом порядке. В момент ДТП ни водитель, ни пассажир квадроцикла шлемы не использовали.

На месте ДТП проведены все необходимые процессуальные действия, опрошены очевидцы. Организована проверка, в рамках которой будут проведены необходимые экспертизы и исследования, в том числе на наличие алкоголя в крови у погибшего и пострадавшего.