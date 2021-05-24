В Полевском спасатели нашли двух детей, потерявшихся в лесу

Спустя полтора часа с начала поисковой операции дети вышли на дорогу на сигнал спецтехники. Фото: Галина Соловьёва

Подростки 15 и 12 лет пошли в лес в районе коллективных садов "Леспромхоз" и "Машиностроитель" и потерялись. Найти их смогли спасатели с помощью пожарной системы.

У старшего из детей был с собой телефон - ребята смогли указать примерный район своего нахождения, позвонив по единому номеру вызова экстренных служб "112". На поиски выехали пожарные и полицейские.

"По телефону дети были проинструктированы спасателями, что им необходимо двигаться на звук пожарной сирены, если они её услышат. Бойцы пожарной охраны объезжали лесополосу на пожарной автоцистерне с включенной сиреной. Спустя полтора часа с начала поисковой операции дети вышли на дорогу на сигнал спецтехники", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сейчас подростки переданы родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Спасатели призывают свердловчан брать с собой телефоны и, уходя в лес, сообщать близким, куда идёте и когда вернётесь. На случай возможных поисков лучше, чтобы одежда была яркой. С собой необходимо также брать воду, спички в непромокаемой упаковке, нож.

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