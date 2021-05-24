Самолёт вернулся в Кольцово из-за столкновения с птицей

При осмотре воздушного судна обнаружены следы столкновения с птицей, повреждений воздушного судна нет. Фото: Евгения Скачкова

Самолёт, вылетевший из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, экстренно вернулся в Кольцово из-за столкновения с птицей. На борту находились 189 пассажиров, в том числе 6 детей и 6 членов экипажа. О пострадавших не сообщается.

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.

Самолёт В-737 авиакомпании "Победа" вылетел рейсом 582 накануне поздно вечером, однако вернулся уже спустя несколько минут. Установлено, что при наборе высоты произошло столкновении с птицей, она попала с левой стороны лобового стекла кабины пилота.

"При осмотре воздушного судна обнаружены следы столкновения с птицей, повреждений воздушного судна нет. В 00:28 24 мая самолёт вылетел в пункт назначения", - говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, что в августе 2019 года уральские пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили самолёт с пассажирами в кукурузном поле после столкновения со стаей птиц. Из-за птиц у Airbus A321 отказали оба двигателя. Благодаря быстрым и грамотным действиям пилотов все остались живы.