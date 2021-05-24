Генпрокуратура увидела в участившихся киберпреступлениях угрозу нацбезопасности

Раскрываемость преступлений в IT-сфере не превышает 25%. Фото: Павел Ворожцов

Киберпреступность начала представлять угрозу национальной безопасности России. Раскрываемость таких преступлений не превышает 25%.

По словам начальника главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрея Некрасова, число преступлений в сфере IT ежегодно растёт, а их раскрываемость остаётся низкой. «За последние годы число преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности. Особенно с учётом их низкой раскрываемости, фиксируемой на уровне не более 25%», - приводит его слова ТАСС.

Андрей Некрасов особо подчеркнул, что проблемы обеспечения безопасности при использовании современных технологий сегодня приобрели крайнюю актуальность. Он отметил, что особенно высокий рост числа преступлений в IT-сфере произошёл в 2020 году. «Зафиксированный рост данных посягательств составил 73,4%, а их общее количество за год достигло 510,3 тыс.», - сказал начальник главного организационно-аналитического управления Генирокуратуры РФ.

Для сравнения, ещё пять лет назад в общей структуре преступности на долю таких деяний приходилось менее 2%. В прошлом году они составили уже 25% среди всех преступлений, зарегистрированных в стране. «Рост таких преступлений наблюдался во всех регионах. Наиболее значительный - в Санкт-Петербурге (с 2,2 тыс. в 2019 году до 19,5 тыс., или на 780%) и Ленинградской области (с 3 тыс. до 7,4 тыс., на 143%)», - рассказал представитель Генпрокуратуры.

По его словам, столь бурный рост числа киберпреступлений можно объяснить цифровизацией общественных отношений, а также доступностью информации в Сети, охват широкой аудитории, анонимность и трансграничный характер.

Как писала «Областная газета», в декабре прошлого года стало известно, что МВД России создаст в своей структуре киберполицию. «Министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым принято решение о создании киберполиции. Это вопрос не одного дня, это займёт много времени. Это требует и денег, и техники, и изменения квалификации сотрудников», - рассказал заместитель главы МВД России Игорь Зубов.

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