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Общество / Происшествия
24 мая 2021, 13:15

Прокуратура установила причину столкновения электровозов в карьере «Ураласбеста»

железнодорожные пути

Виновного в железнодорожном происшествии машиниста уволили. Фото: Галина Соловьёва

Свердловская транспортная прокуратура установила причину столкновения двух электровозов на территории Асбестовского городского округа. Оказалось, что машинист был пьян.

Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после столкновения на железнодорожных путях ПАО «Ураласбест» двух электровозов.

Проверка показала, что на территории Асбестовского городского округа в карьере ПАО «Ураласбест» на железнодорожной станции Звезда произошло столкновение двух поездов, в составе которых находилось по девять порожних вагонов. В результате столкновения локомотив с вагонами сошёл с железнодорожного пути.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, причиной инцидента послужило нарушение трудовой и производственной дисциплины. Оно выразилось в том, что машинист управления железнодорожного транспорта коммерческой организации находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с этим транспортная прокуратура внесла руководителю предприятия представление. В результате три виновных должностных лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а машинист уволен.

Областная газета Свердловской области

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