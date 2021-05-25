С начала мая на свердловских водоёмах утонули восемь человек

В этом году ещё ни один пляж Свердловской области не прошёл проверку спасателей. Фото: Галина Соловьёва.

Жаркий май в Свердловской области стал причиной нескольких трагедий. В регионе погибло уже восемь человек, желающих охладиться в водоёмах.

В числе погибших три ребёнка. Известно, что они все купались в не предназначенных для этого местах. Также в момент трагедии рядом с ними не было взрослых.

В ГУ МЧС России по Свердловской области напоминают, что в этом году ещё ни один пляж в регионе не прошёл проверку спасателей. Это значит, что купание в водоёмах небезопасно для жизни и здоровья.

Чтобы предупредить население об опасности, сотрудники МЧС усиливают патрулирование прибрежных территорий. Так, в период жаркой погоды водоёмы Екатеринбурга ежедневно обходят профилактические группы, состоящие из пожарных, полицейских и представителей администрации. Они проводят беседы с отдыхающими и раздают памятки о правилах безопасного поведения на воде.

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