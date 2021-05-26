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Общество / Происшествия
26 мая 2021, 11:21

В Охотском море при столкновении российского и японского судов погибли трое рыбаков

море

Япония утверждает, что инцидент произошёл в её территориальных водах. Фото: Владимир Мартьянов.

В территориальных водах Японии столкнулись рыболовецкие суда России и Страны восходящего солнца. В результате происшествия погибли три члена экипажа японского судна.

Как сообщает на своей странице в Facebook посольство РФ в Токио со ссылкой на данные Управления рыболовства Японии, ЧП случилось в территориальных водах островного государства. «Японская сторона утверждает, что инцидент имел место в территориальном море Японии», - говорится в сообщении. Российские дипломаты подтвердили гибель японских моряков, выразили сожаление по поводу случившегося и соболезнования родным и близким погибших.

В посольстве также сообщили, что сотрудники российской дипломатической миссии находятся в постоянном контакте с японской стороной и уточняют все обстоятельства происшествия. «Исходим из того, что оно будет объективно и непредвзято расследовано компетентными органами», - заявили в российском посольстве.

Дипломаты особо подчеркнули, что посольство и генконсульство России в Саппоро окажут всестороннее содействие россиянам, находившимся на борту участвовавшего в столкновении судна «Амур». Сейчас оно в сопровождении корабля Управления безопасности на море (УБМ) Японии направлено в порт Момбецу.

Столкновение российского траулера «Амур» с японской шхуной «Хокко-мару 8» произошло 26 мая около 6:00 по местному времени в Охотском море, приблизительно, в 23 километрах к северо-востоку от японского порта Момбецу. В результате ЧП японские рыбаки оказались в воде. Трёх человек подняли на борт российского судна живыми, ещё трое погибли. Среди россиян никто не пострадал.

По данным морского спасательного координационного центра «Южно-Сахалинск», ЧП случилось в условиях плохой видимости. Расследование инцидента будет проводить японская сторона.

Областная газета Свердловской области

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