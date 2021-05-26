В Екатеринбурге отправили под домашний арест мужчину, который влетел в толпу у Оперного театра

Машина влетела в толпу пешеходов у Оперного театра Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд изменил меру пресечения мужчине, который устроил ДТП у Оперного театра в Екатеринбурге. Ранее он был под подпиской о невыезде.

Сегодня прошло заседание облсуда по апелляционному представлению, которое направили сотрудники прокуратуры. Они требовали изменить меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест. Старший помощник прокурора указала, что мужчина более 10 раз получал штрафы за превышение скорости, а также был пьян в момент совершения ДТП.

Областной суд принял доводы прокуратуры и отменил решение районного суда, которыйизбрал мерой пресечения подписку о невыезде. Теперь он будет под домашним арестом до 11 июля 2021 года.

Напомним, авария произошла 11 мая на пересечении улиц Мамина-Сибиряка - Ленина. Автомобиль SEAT Leon, за рулём которого был 32-летний мужчина, столкнулся с Toyota Camry, а затем въехал в толпу людей. Пострадало шесть человек. Позже стало известно, что одна из них, женщина в возрасте 79 лет, скончалась от полученных травм в больнице.