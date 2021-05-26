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26 мая 2021, 20:11

В Екатеринбурге самолёт Ту-134 при взлёте зацепил светосигнальное оборудование

аэропорт Кольцово

Пострадавших нет, самолёт повреждений не получил. Фото: Александр Зайцев.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово военный самолёт Ту-134 при взлёте задел светосигнальное оборудование. Инцидент произошёл 25 мая во время учебно-тренировочных полётов.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе ЦВО, "при взлёте произошло воздействие реактивным потоком от двигателей на светотехническое оборудование взлётно-посадочной полосы". Изданию также уточнили, что воздушное судно штатно приземлилось после выполнения запланированного полёта. Пострадавших нет, самолёт повреждений не получил.

"Система светосигнального оборудования аэродрома Кольцово работает в штатном режиме", - прокомментировали инцидент в пресс-службе воздушной гавани.

Областная газета Свердловской области

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