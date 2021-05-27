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27 мая 2021, 00:31

На трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись четыре грузовика, есть погибший

ДТП

Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП, опрашивают очевидцев. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Талицком районе на 234 км трассы Екатеринбург – Тюмень произошло ДТП. Столкнулись четыре грузовика. Есть погибший и пострадавший.

Установлено, что днём 26 мая 51-летний водитель грузового автомобиля "КАМАЗ", двигаясь со стороны Тюмени в сторону уральской столицы, въехал в DAF, который в свою очередь столкнулся с MAN, а тот в Volvo. Все большегрузы стояли на светофоре, информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В результате аварии погиб водитель "КАМАЗ" (житель Ревды). 54-летний водитель автомобиля DAF (житель Ленинградской области) был осмотрен врачами, от госпитализации отказался. Граждане, находившиеся за рулём грузовиков MAN и Volvo (жители Челябинской и Персмской областей соответственно), не пострадали.

Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП, опрашивают очевидцев.

Внимание! На месте дорожно-транспортного происшествия организовано реверсивное движение.

Областная газета Свердловской области

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