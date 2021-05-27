Прокуратура организовала проверку по факту пожара на базе отдыха «Таватуй»

Площадь пожара составила около 250 квадратных метров. Фото: Владимир Мартьянов

В гостинице на базе отдыха «Таватуй» дирекции социальной сферы – структурного подразделения Свердловской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») – произошёл пожар. В связи с этим транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, пожар случился вечером 26 мая. Его площадь составила около 250 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован, обошлось без пострадавших. Для координаций действий правоохранительных органов, выясняющих причину ЧП, на место происшествия выехал прокурор.

В надзорном ведомстве напомнили, что в апреле 2021 года транспортная прокуратура проводила проверку на данной базе отдыха. В ходе неё были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. По данному факту юрлицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.