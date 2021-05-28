Прокуратура заинтересовалась подтоплением семи домов в Екатеринбурге

Откачка воды в настоящее время с подтопленных дворов завершена. Фото: Алексей Кунилов.

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошла коммунальная авария. В результате происшествия семь частных домов оказались подтоплены, ещё шесть двухэтажек остались без воды.

Известно, что 27 мая на пересечении улиц Татищева и Плотников произошёл порыв трубопровода холодного водоснабжения диаметром 400 мм. На место выезжала бригада ЕМУП «Водоканал». Специалисты оперативно отключили и откачали воду. Однако полностью устранить последствия аварии планируется в период до 29 мая.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в результате коммунальной аварии без воды остались жители шести двухэтажных домов на ул. Заводская, №№ 15а/1, 15а/2, 15а/3, 15а/4, 15а/5, 15а/6. Организован подвоз воды. Сейчас ведётся согласование места проведения работ с владельцами инженерных коммуникаций и ГИБДД.

Прокуратурой организованы надзорные мероприятия. Устранение последствий происшествия находится на контроле в прокуратуре района.