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Общество / Происшествия
28 мая 2021, 11:55

В Екатеринбурге бабушка с внуком пострадали при резком торможении троллейбуса

сотрудники ГИБДД

Пенсионерка с телесными повреждениями была доставлена в ГКБ №14. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге во время торможения троллейбуса пострадали два пассажира – 61-летняя женщина и 4-летний ребёнок. Инцидент произошёл накануне вечером.

Установлено, что водитель троллейбуса №8, двигаясь по ул. 40 лет Октября со стороны бульвара Культуры в сторону Кировоградской, допустил падение двух пассажиров в салоне троллейбуса. В результате происшествия у мальчика диагностировали ушибы мягких тканей носа. Пенсионерка с телесными повреждениями была доставлена в ГКБ №14.

По словам 57-летнего водителя (стаж управления троллейбусом – 38 лет), он двигался со скоростью 30 км/ч, когда перед ним встал автомобиль. Чтобы избежать столкновения, мужчина предпринял меры экстренного торможения. Как уточнила кондуктор, в это время ребёнок сидел на сиденье у окна, а бабушка стояла рядом.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП. Обстоятельства происшествия выясняются, информирует отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Областная газета Свердловской области

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