В Екатеринбурге бабушка с внуком пострадали при резком торможении троллейбуса

Пенсионерка с телесными повреждениями была доставлена в ГКБ №14. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге во время торможения троллейбуса пострадали два пассажира – 61-летняя женщина и 4-летний ребёнок. Инцидент произошёл накануне вечером.

Установлено, что водитель троллейбуса №8, двигаясь по ул. 40 лет Октября со стороны бульвара Культуры в сторону Кировоградской, допустил падение двух пассажиров в салоне троллейбуса. В результате происшествия у мальчика диагностировали ушибы мягких тканей носа. Пенсионерка с телесными повреждениями была доставлена в ГКБ №14.

По словам 57-летнего водителя (стаж управления троллейбусом – 38 лет), он двигался со скоростью 30 км/ч, когда перед ним встал автомобиль. Чтобы избежать столкновения, мужчина предпринял меры экстренного торможения. Как уточнила кондуктор, в это время ребёнок сидел на сиденье у окна, а бабушка стояла рядом.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП. Обстоятельства происшествия выясняются, информирует отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.