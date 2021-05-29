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Общество / Происшествия
29 мая 2021, 14:02

В Екатеринбурге тушат крупный пожар, есть опасность перехода огня на бочки с ГСМ

крупный пожар

Погибших и пострадавших на пожаре нет. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге на территории производственной площадки, расположенной на ул. Фронтовых бригад, произошёл пожар. На 450 "квадратах" полыхает мусор и стальной ангар.

В тушении задействованы 16 единиц пожарной техники и 54 человека личного состава. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, есть угроза перехода огня на находящиеся рядом с ангаром бочки с горюче-смазочным материалом (ГСМ).

Как утверждают некоторые СМИ, горит Турбинный завод. Однако, в пресс-службе министерства "Областной газете" уточнили, что это не верная информация, поскольку указанная площадка может принадлежать другому предприятию.

Изданию также рассказали, что информация о погибших и пострадавших к ним не поступала. Эвакуация работников также не проводилась.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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