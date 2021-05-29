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Общество / Происшествия
29 мая 2021, 16:45

В Екатеринбурге три цистерны с дизельным топливом сошли с рельсов

сход цистерн с рельсов

Сход цистерн произошёл на чётной сортировочной горке ст. Екатеринбург - Сортировочный. Фото: Уральская транспортная прокуратура.

На станции Екатеринбург – Сортировочный Свердловской железной дороги произошёл сход трёх цистерн с дизельным топливом. Образовалась течь.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошёл при роспуске железнодорожного подвижного состава. На месте организована работа восстановительного и пожарного поездов, а также представителей Свердловского центра экоспас. Также туда выехал транспортный прокурор.

Отмечается, что задержек пассажирских поездов не допущено. Специалистами проводится проверка соблюдения требований экологического законодательства, а также о безопасности движения железнодорожного транспорта. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Областная газета Свердловской области

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