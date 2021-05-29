В Екатеринбурге три цистерны с дизельным топливом сошли с рельсов

На станции Екатеринбург – Сортировочный Свердловской железной дороги произошёл сход трёх цистерн с дизельным топливом. Образовалась течь.
По данным Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошёл при роспуске железнодорожного подвижного состава. На месте организована работа восстановительного и пожарного поездов, а также представителей Свердловского центра экоспас. Также туда выехал транспортный прокурор.
Отмечается, что задержек пассажирских поездов не допущено. Специалистами проводится проверка соблюдения требований экологического законодательства, а также о безопасности движения железнодорожного транспорта. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.