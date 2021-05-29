На Среднем Урале мотоциклист насмерть сбил пешехода

На месте ДТП госавтоинспекторами проведены замеры, составлены процессуальные документы.​ Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сегодня в селе Тимохинское Пышминского городского округа произошло смертельное ДТП. Водитель мотоцикла GR2 250 Enduro сбил пенсионерку.

Установлено, что мужчина 1985 года рождения, управляя транспортным средством без государственного регистрационного знака, совершил наезд на женщину-пешехода. Она погибла до приезда скорой медицинской помощи.

По данным Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, погибшая – жительница Пышмы, находилась в указанном населённом пункте на даче. Водитель мотоцикла – житель Камышлова, направлялся в Талицу на байк-слёт.

На месте ДТП госавтоинспекторами проведены замеры, составлены процессуальные документы.​ Ведётся расследование. На водителя составлены административные дела по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке) и по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).