В Режевском ГО ищут условных пострадавших от ядерного взрыва

По легенде учений, в Россию производилась перевозка отработанного ядерного топлива. Фото: Галина Соловьёва

В Режевском ГО проходит спасательная операция в рамках открытых учений "Уралспас - весна 2021". В качестве легенды выбрали ядерный взрыв.

Профессиональные спасатели и все желающие тренируются в эти выходные на территории природно-минералогического заказника "Режевской". За 36 часов им нужно найти около 100 условных пострадавших и оказать им первую помощь. Все участники поделены на группы. Часть из них работают на воде, остальные ищут пострадавших на суше пешком или на автомобилях повышенной проходимости.

По легенде, в Россию производилась перевозка отработанного ядерного топлива. Из-за нарушений условий транспортировки случился ядерный взрыв. Эффект загрязнения атмосферы после "огненного смерча" имел местное значение и не привёл к глобальной экологической катастрофе. После рассеивания выбросов и спада радиации началась спасательная операция. Известно, что часть пострадавших попали в обвал.

"Много отходов будет завозиться на территорию РФ. Небрежная их транспортировка может привести к катастрофе. Поэтому так важны такие тренировки. Судьи контролируют безопасность участников. Для связи им выдаётся полевой телефон. Команды работают группами с субботы по воскресенье. Они сами разрабатывают стратегию действий, получив задания. Баллы получает тот, кто нашёл пострадавшего и оказал ему первую медпомощь. Главная задача - отработать взаимодействие профессионалов и добровольцев при ликвидации последствий ЧС", - рассказали организаторы.

Спасательная операция проходит в несколько этапов в лесу, через болота, по карьерам, на скалах, в условиях разрушенной инфраструктуры. Среди "пострадавших" есть дети.

Добавим, что такие учения проводятся в Свердловской области дважды в год - летом и осенью. Участие принимают сотрудники МЧС и ещё около 30 профессиональных и добровольческих команд.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва