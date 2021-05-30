В Свердловской области упал мотопараплан

В районе падения летательного аппарата соответствующими ведомствами разрешения на полёты никому не выдавали. Фото: Галина Соловьёва

Под Первоуральском разбился мотопараплан. Пострадали два человека.

Инцидент произошёл 29 мая около 22:30 в 50 км от Первоуральска и в двух км от населённого пункта Нижнее Село. Об этом "Областной газете" глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Полиция установила личности пострадавших. Один из них - ранее судимый за незаконный оборот оружия екатеринбуржец Лопаков, 1979 года рождения. Он госпитализирован в состоянии комы с перелом основания черепа. Врачи борются за его жизнь. Второй пострадавший - житель Среднеуральска гражданин Сафияров, 1992 года рождения. Он отделался ушибами и самостоятельно покинул место происшествия, а затем медучреждение, куда обратился спустя несколько часов.

"По предварительным данным, мотопараплан задел крылом дерево, в результате чего летательное средство упало. В районе его падения соответствующими ведомствами разрешения на полёты никому не выдавали. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел Первоуральска примут обоснованное процессуальное решение", - рассказал полковник Валерий Горелых.

Мотопараплан выглядит как парашют с мотором. Он изъят. Летательное устройство не имеет названия, но его двигатель и рама пронумерованы. Сейчас его изучают эксперты.