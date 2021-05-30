Неизвестный мужчина открыл стрельбу на Химмаше в Екатеринбурге

Пока сообщается о двух пострадавших. Мужчину ещё не задержали. Фото: Владимир Мартьянов

Полиция в Екатеринбурге выехала на ул. Бородина на Химмаше по сообщению о стрельбе. Неизвестный мужчина начал стрелять по машинам и людям. Пострадали девочка и сотрудник Росгвардии.

Мужчину пока не задержали. Место происшествия оцепила полиция.

"Как выяснилось, один из жильцов дома открыл стрельбу из окна. В результате получили ранения девочка (её личность установлена) и сотрудник Росгвардии, им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают руководители УМВД России по городу Екатеринбургу. Личность гражданина и используемый тип оружия устанавливаются сотрудниками полиции. Проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника", - рассказал "Областной газете" глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Мужчина сделал минимум 10 выстрелов. На место ЧП направлен СОБР Росгвардии. По предварительным данным, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. Предположительно, он стреляет из охотничьего ружья, зарегистрированного на него", - пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По неподтверждённой информации, девочка ранена в живот, мужчина ранен в ногу.