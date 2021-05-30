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30 мая 2021, 21:57

В Кольцово не смог взлететь разогнавшийся самолёт

Пустой самолёт

Пассажиры уже должны были приземлится в Сочи, однако самолёт не смог вовремя взлететь. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту очередного авиаинцидента в Кольцово. Разогнавшийся самолёт не смог взлететь из-за срабатывания системы оповещения о столкновении.

На борту находились 124 пассажира, в том числе 30 детей. Никто не пострадал. Самолёт был осмотрен, повреждений на судне А-320 авиакомпании "Аэрофлот" не замечено. Он вылетел вновь по маршруту Екатеринбург-Сочи в 21:55 30 мая. Задержка составила 3,5 часа.

"Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов", - говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Фото: онлайн-табло Кольцово

Областная газета Свердловской области

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