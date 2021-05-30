В Кольцово не смог взлететь разогнавшийся самолёт

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту очередного авиаинцидента в Кольцово. Разогнавшийся самолёт не смог взлететь из-за срабатывания системы оповещения о столкновении.
На борту находились 124 пассажира, в том числе 30 детей. Никто не пострадал. Самолёт был осмотрен, повреждений на судне А-320 авиакомпании "Аэрофлот" не замечено. Он вылетел вновь по маршруту Екатеринбург-Сочи в 21:55 30 мая. Задержка составила 3,5 часа.
"Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов", - говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.