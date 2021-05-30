Стрелка с Химмаша задержали: подробности

Стрельба на Химмаше длилась около двух часов. Фото: Павел Ворожцов

Полиция Екатеринбурга проникла в квартиру стрелка с Химмаша на ул. Бородина и задержала его. Перед этим очевидцы услышали громкий хлопок.

По предварительным данным, стрельбу из охотничьего карабина устроил бывший полицейский. Ему 48 лет. Он задержан живым, его допросят в следственном отделе регионального СУ СК России.

Стрельба длилась около двух часов. Мужчина стрелял из окна одной из квартир по людям во дворе. Он попал в живот 9-летней девочке и ранил сотрудника Росгвардии. Следственными органами СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

"В Екатеринбурге задержан подозреваемый в покушении на убийство ребёнка и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СК России по Свердловской области. Они выполняют комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - рассказали "Областной газете" в пресс-службе СУ СКР по региону.