Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования стрельбы в Екатеринбурге

Жителю Екатеринбурга, устроившему стрельбу с балкона, предъявлено обвинение. Фото: кадр из видео на сайте СК России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о покушении на убийство ребёнка и посягательстве на жизнь сотрудника Росгвардии в Екатеринбурге. Инцидент произошёл вечером 30 мая.

Как говорится на сайте СКР, сегодня суд решит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. О проведённых следственных действиях поручено доложить Александру Бастрыкину.

Ранее стало известно, что 48-летний мужчина с балкона своей квартиры произвёл несколько выстрелов из нарезного карабина «Вепрь». В результате он попал в живот 9-летней девочке, находившейся в машине с родителями, и ранил 41-летнего сотрудника Росгвардии. Екатеринбуржец был задержан.

Следственными органами СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по ч.3 ст. 30, п.п. «а», «в», «е», «и» ч. 2 ст.105 УК РФ ("Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений") и ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, в результате беспорядочной стрельбы в общественном месте были повреждены как минимум семь легковых автомобилей. У них повреждены стёкла, колёса и кузов. Проведённое полицией исследование определило, что в крови у стрелка находилась большая доза алкоголя, порядка 1,15-1,17 промилле. Мужчина помещён в изолятор временного содержания УМВД по Екатеринбургу.