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Общество / Происшествия
1 июня 2021, 11:16

В Екатеринбурге закрыли кафе из-за кишечной инфекции

Тарелки с едой

Суд Чкаловского района г. Екатеринбурга приостановил деятельность заведения на 15 суток. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге на две недели приостановили работу кафе "Матильда". Известно о четырёх случаях острой кишечной инфекции у посетителей заведения.

Из-за появившейся информации управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело проверку и установило, что в кафе "Матильда" (ул. Юлиуса Фучика, 3) на постоянной основе нарушались санитарно-эпидемиологические требования к организации питания. В заведении не проводился ежедневный осмотр работников, которые контактировали с едой, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также на признаки инфекционных заболеваний.

В холодильнике были нарушены правила товарного соседства, не соблюдался температурный режим хранения продуктов, потому что отсутствовали термометры. На продукции и разделочном инвентаре отсутствовали маркировки.

По результатам лабораторных испытаний в смывах с объектов окружающей среды обнаружены БГКП, S. aureus.

Суд Чкаловского района г. Екатеринбурга приостановил деятельность заведения на 15 суток.

Областная газета Свердловской области

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