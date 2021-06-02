В Екатеринбурге на Кольцовском тракте горело строящееся здание

В тушении были задействованы шесть единиц пожарной техники и 38 человек личного состава. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте горели леса строящегося двухэтажного здания. Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 6 утра.

Первые пожарные прибыли к месту происшествия через 10 минут. До этого времени из рядом расположенного здания самостоятельно эвакуировались 100 человек.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в 06:23 огнеборцы локализовали пожар на площади 100 "квадратов". В 06:29 открытое горение было ликвидировано, а в 08:17 - пожар полностью потушен.

Информации о пострадавших не поступало. В тушении были задействованы шесть единиц пожарной техники и 38 человек личного состава.