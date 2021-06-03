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3 июня 2021, 08:17

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте

Египет

Авария произошла за 100 от Каира - в микроавтобус на большой скорости влетел автомобиль. Фото: Александр Зайцев

Микроавтобус, перевозивший российских туристов, попал в ДТП под Каиром. Одна россиянка скончалась.

Она путешествовала с мужем и ребёнком. Остальные пассажиры отделались синяками и ссадинами. Всего в автобусе было 10 туристов из России и четверо сопровождавших египтян.

"В настоящее время им оказывается медицинская помощь в медучреждениях г. Суэц. Посольство находится в постоянном контакте с египетскими властями по данному инциденту. Несколько сограждан уже вернулись в свои отели в Хургаде. Выражаем глубочайшие соболезнования семье погибшей и желаем скорейшего выздоровления раненым", - сообщили в Посольстве РФ в Египте.

Известно, что автобус ехал из Каира в Хургаду. Авария произошла за 100 от Каира - в микроавтобус на большой скорости влетел автомобиль.

Областная газета Свердловской области

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