Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте

Авария произошла за 100 от Каира - в микроавтобус на большой скорости влетел автомобиль. Фото: Александр Зайцев

Микроавтобус, перевозивший российских туристов, попал в ДТП под Каиром. Одна россиянка скончалась.

Она путешествовала с мужем и ребёнком. Остальные пассажиры отделались синяками и ссадинами. Всего в автобусе было 10 туристов из России и четверо сопровождавших египтян.

"В настоящее время им оказывается медицинская помощь в медучреждениях г. Суэц. Посольство находится в постоянном контакте с египетскими властями по данному инциденту. Несколько сограждан уже вернулись в свои отели в Хургаде. Выражаем глубочайшие соболезнования семье погибшей и желаем скорейшего выздоровления раненым", - сообщили в Посольстве РФ в Египте.

Известно, что автобус ехал из Каира в Хургаду. Авария произошла за 100 от Каира - в микроавтобус на большой скорости влетел автомобиль.