На Среднем Урале ищут туристку, отправившуюся в одиночку на сплав

Женщину ищут с воздуха, на суше и на воде. Фото: Галина Соловьёва

Туристка из Перми отправилась в одиночку на сплав по реке Серга и пропала. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Известно, что 35-летняя Анастасия Пыхтеева оставила машину на городской плотине в Михайловске 29 мая. Затем самостоятельно добралась до города Нижние Серги, откуда начала сплав на одноместной байдарке. У женщины есть семья и постоянная работа. О том, что это будет длительный сплав, она никого не предупреждала.

"Для расследования уголовного дела сформирована следственная группа, практическую помощь в расследовании оказывают следователи-криминалисты регионального СК России. Тщательно проверяется любая поступающая информация, которая может помочь в установлении обстоятельств безвестного исчезновения женщины", - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

В свердловском ГУ МВД взяли поисковые мероприятия на контроль. Для поиска женщины запустили беспилотник.

"Генерал-лейтенант полиции Александр Мешков направил для оказания практической помощи территориальному ОВД группу опытных оперуполномоченных управления уголовного розыска ГУ МВД области. Создана и работает несколько групп розыска, подключены волонтёрские организации, применяется шесть плавсредств, при помощи которых обследуется акватория реки Серга, где предполагается, что могла пропасть путешественница", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Всех, у кого есть информация о туристке Анастасии Пыхтеевой, просят сообщать по круглосуточному телефону доверия регионального главка МВД: 8(343)358-71-61.