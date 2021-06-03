В Качканаре водитель ответит за смерть сбитых на переходе пенсионерок

Мужчина ехал с трёхкратным превышением скорости. Фото: Галина Соловьёва

Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело о резонансном ДТП в Качканаре. Жителя Нижнетуринского района 1990 года рождения обвиняют в гибели двух пожилых женщин, которых он сбил на пешеходном переходе.

Дело было возбуждено в отношении ранее неоднократно судимого за кражи и угоны мужчины. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, его обвинили в «нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения (п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Следствие считает, что днём 5 марта обвиняемый ехал на машине Honda Integra по улице Свердлова в Качканаре со стороны 9-го микрорайона в направлении 5-го микрорайона. По версии следователей, он приблизился к нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома № 39 «а» с трёхкратным превышением скорости (60 км/ч). Мужчина не пропустил двигавшихся через дорогу двух пожилых женщин 1937 и 1942 годов рождения и сбил их.

После этого мужчина скрылся с места ДТП и бросил машину у одного из домов в 11-м микрорайоне. Женщины получили тяжёлые травмы. Несмотря на усилия медиков, они скончались в больнице в тот же день.

6 марта обвиняемый пришёл в полицию и написал явку с повинной. Уголовное дело направлено в Качканарский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, уголовное дело, о котором идёт речь, состоит из трёх томов, а в рамках его расследования было проведено большое количество экспертиз. «В совершении этого ДТП с гибелью людей обвиняется ранее неоднократно судимый гражданин, лишенный прав за езду в нетрезвом виде», — сообщил полковник Валерий Горелых.