Администрация Североуральского ГО заплатит за нападение бродячих собак на подростка

Суд взыскал в пользу подростка 25 тыс. рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Прокуратура Североуральска через суд взыскала в пользу юного свердловчанина компенсацию морального вреда. На 15-летнего подростка напала стая бездомных собак.

Инцидент произошёл в Североуральске на ул. Маяковского в начале прошлого года. Подросток шёл к репетитору, когда на него напали собаки. В результате молодой человек испытал сильный испуг, ему был поставлен диагноз – укушенная рана левого бедра.

В ходе проведения проверки выяснилось, что срок действия контракта на отлов безнадзорных животных истёк в конце 2019 года. При этом новый администрация Североуральского ГО заключить не успела. В связи с этим в адрес главы городского округа было вынесено представление об устранении нарушении действующего законодательства. Соответствующий контракт получило ООО «Специализированная служба».

Кроме того, в интересах несовершеннолетнего в Североуральский городской суд было направлено исковое заявление к администрации Североуральского городского округа о компенсации морального вреда. Суд взыскал в пользу подростка 25 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее "Облгазета" писала, что за прошлый год в Свердловской области отловили 8 тысяч бродячих кошек и собак. За первые три месяца 2021 года поймано уже 720 бездомных животных.

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