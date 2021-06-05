В горах Свердловской области пропал 9-летний мальчик

По указанию главы областного ГУ МВД Александра Мешкова в Североуральске создали оперштаб по координации поисковых мероприятий. Фото: Галина Соловьёва

9-летний сын священника пропал в горах Свердловской области. Кирилл с отцом в составе тургруппы численностью 18 человек поднимался на Уральский хребет в 60 км от Североуральска.

Тревожное сообщение о пропаже юного челябинского туриста поступило полицейским 4 июня в 22:10. Известно, что тургруппа была не зарегистрирована. Сами туристы найти мальчика не смогли.

"С просьбой оказать помощь в розыске 9-летнего сына в полицию обратился отец ребенка, священнослужитель одного из соборов Челябинской области. Во время подъёма в гору протяжённостью около 800 метров у 46-летнего мужчины появились боли в ноге, из-за этого около 17:00, возвращаясь обратно на базу, отец разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья, так как сам быстро передвигаться не мог. Спустившись с возвышенности, отец обнаружил, что мальчик пропал", - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По указанию главы областного ГУ МВД Александра Мешкова в Североуральске создали оперштаб по координации поисковых мероприятий. 80 полицейских, кинолог с собакой и волонтёры ведут поиски в районе базы "Крив". Привлечены сотрудники из Ивделя, Серова, Краснотурьинска и Новой Ляли. Используются громкоговорители, планируется запустить квадрокоптер с тепловизором, и вертолёт.