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5 июня 2021, 12:00

В горах Свердловской области пропал 9-летний мальчик

горы

По указанию главы областного ГУ МВД Александра Мешкова в Североуральске создали оперштаб по координации поисковых мероприятий. Фото: Галина Соловьёва

9-летний сын священника пропал в горах Свердловской области. Кирилл с отцом в составе тургруппы численностью 18 человек поднимался на Уральский хребет в 60 км от Североуральска.

Тревожное сообщение о пропаже юного челябинского туриста поступило полицейским 4 июня в 22:10. Известно, что тургруппа была не зарегистрирована. Сами туристы найти мальчика не смогли.

"С просьбой оказать помощь в розыске 9-летнего сына в полицию обратился отец ребенка, священнослужитель одного из соборов Челябинской области. Во время подъёма в гору протяжённостью около 800 метров у 46-летнего мужчины появились боли в ноге, из-за этого около 17:00, возвращаясь обратно на базу, отец разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья, так как сам быстро передвигаться не мог. Спустившись с возвышенности, отец обнаружил, что мальчик пропал", - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По указанию главы областного ГУ МВД Александра Мешкова в Североуральске создали оперштаб по координации поисковых мероприятий. 80 полицейских, кинолог с собакой и волонтёры ведут поиски в районе базы "Крив". Привлечены сотрудники из Ивделя, Серова, Краснотурьинска и Новой Ляли. Используются громкоговорители, планируется запустить квадрокоптер с тепловизором, и вертолёт.

Мальчик был одет в тёмные брюки и в синюю куртку с чёрной вставкой на груди. Тех, у кого есть информация о местонахождении ребёнка, просят обращаться по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области 8(343) 358-71-61.

Областная газета Свердловской области

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