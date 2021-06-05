На поиски пропавшего в уральской тайге мальчика вылетел вертолёт Ми-8

Потерявшийся мальчик был одет в тёмные брюки и в синюю куртку с чёрной вставкой на груди. Его ищут с воздуха. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

К месту пропавшего под Североуральском 9-летнего мальчика прибыл вертолёт Ми-8 МЧС России. Если спасатели заметят ребёнка с воздуха, то будет произведено десантирование.

Зона обследования – район турбазы "Крив" и её окрестности. Мальчик отбился от группы именно там 4 июня.

Они с отцом - священнослужителем одного из храмов - приехали с тургруппой из Челябинской области в Свердловскую, чтобы подняться на Уральский хребет. В походе у отца разболелась нога, и он отпустил сына в лагерь одного, так как сам не мог идти быстро. До базы мальчик не добрался. Туристы обратились в полицию с просьбой разыскать мальчика.

"На месте проведения поисковой операции для координации действий спасателей, подсистемы РСЧС и волонтеров развёрнут оперативный штаб. Всего к поискам привлечены 164 человека, 33 единицы спецтехники", - рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.

На месте также работают полицейские и следователи. Привлечены кинологи с собаками, а также полицейские из близлежащих отделений - из Ивделя, Серова, Краснотурьинска и Новой Ляли. Используются громкоговорители, планируется запустить квадрокоптер с тепловизором.

Известно, что челябинская тургруппа была не зарегистрирована.